Younghee lässt sich nach der Trennung von einem verheirateten Mann durch Hamburg treiben. Die Südkoreanerin ist jung und steht am Anfang ihrer Schauspielkarriere. Doch ihre Gedanken kreisen stets um den Ex-Geliebten: Liebt er sie noch, liebt sie ihn noch? Zurück in Korea, versucht sie sich mit ihren Freunden die Zeit zu vertreiben. Doch alles erscheint ihr nichtig, und plötzlich findet sie sich nachts alleine am Strand, am tosenden Meer.