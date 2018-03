Die Twin Towers von New York sind einem Terroranschlag zum Opfer gefallen. Schon kurz darauf sind Spezialsoldaten der "Green Berets" in Afghanistan aktiv. Sie sollen dort eine Offensive gegen Taliban- und Al-Quaida-Milizen vorbereiten. Mitch Nelson steht unerschrocken an der Spitze des "Dreckigen Dutzends". Doch bald stehen sie alleine gegen brutale Reitersoldaten der örtlichen Kriegsherren. Ein Kampf Mann gegen Mann beginnt.