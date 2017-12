Papa Moll soll das Wochenende alleine mit seinen Kindern verbringen - dabei muss der Arme doch Überstunden in der Schokoladenfabrik machen! In seiner Abwesenheit stellt der Nachwuchs allerlei Unfug an. So fangen die Kids Streit mit den Kindern von Papas Chef an. Dabei geht es darum, wer die Zuckerwatte kriegt und wer wessen Hausaufgaben macht. Und schließlich: Wer mit dem fliegenden Hund aus dem Zirkus Pompinelli Gassi gehen darf.