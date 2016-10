Der Film setzt bahnbrechende Erfindungen der Römer vor zweitausend Jahren in Bezug zu Bauwerken des italienischen Bauingenieurs Pier Luigi Nervi (1891-1979). So wechseln sich Studien antiker Bauten aus römischem Beton ab mit Blicken auf siebzehn noch erhaltene Bauwerke von Nervi in Italien und Frankreich. Unter anderen gehören das Pirelli-Hochhaus in Mailand, der Hauptsitz der UNESCO in Paris und die Audienzhalle des Papstes im Vatikan dazu.