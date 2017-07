Anne will von Cannes nach Paris reisen - eine geschäftliche Reise, denn ihr Mann ist dort als Filmproduzent unterwegs. Einer seiner Geschäftspartner nimmt Anne in seinem Auto mit. Er verwandelt die Tagesfahrt in eine märchenhafte Reise voller Umwege und Ablenkungen. Anne erkennt, dass ihr Leben und ihre Ehe in einer Sackgasse stecken. Der charmante Franzose weckt in ihr, durch kulinarische Genüsse und fantastische Ideen, neuen Lebenshunger.