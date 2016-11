Der Busfahrer Paterson heißt genauso wie die Stadt, in der er wohnt. In seiner Freizeit schreibt er Gedichte, inspiriert durch die kuriosen Einwohner dieses Teils von New Jersey, die er auf seinen Fahrten täglich beobachten kann. Seine Frau Laura ist künstlerisch ambitioniert und die beiden sind ein glückliches Paar, dem ein Hund als Ersatz für ein Kind dient. Bis dieser Patersons Notizbuch zerfetzt, in das er seine Gedichte schreibt.