Pepi ist ein unabhängiges, modernes Madrider Mädchen. Eines Tages bekommt sie Besuch von einem Polizisten, der vom Nachbarhaus aus beobachtet hat, dass sie auf ihrem Balkon Marihuana anbaut. Um der Verhaftung zu entgehen, ist Pepi zu fast allem bereit. Nur nicht zum Sex. Als sie diesen verweigert, wird sie vergewaltigt. Von da an denkt Pepi nur noch an Rache. Sie findet heraus, wo der Polizist wohnt und lässt ihn von den Bomitoni, einer Punkrock-Gruppe, bei der ihre Freundin Bom singt, verprügeln. Am folgenden Morgen wird Pepi jedoch klar, dass sie nicht ihren Vergewaltiger sondern dessen Zwillingsbruder verprügelt haben. Immer noch von ihrem Rachedurst getrieben, freundet sie sich mit Luci an, der Frau des Polizisten. Schnell wird diese zum willigen Opfer der sadistischen Neigungen Boms.