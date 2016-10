In Manhattan zieht Allie durch die Straßen, ein gelangweilter Zwanzigjähriger, der an wenigen Dingen Spaß hat - außer an der Musik von Charlie Parker, seinem großen Idol. Der lakonische Film ist das Regie-Debüt des heutigen Kult-Regisseurs Jim Jarmusch ("Down by Law", "Ghost Dog"). Er drehte es auf überlagertem Filmmaterial, das er geschenkt bekam.