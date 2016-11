Von Österreich nach Paris hat es den Schriftsteller Peter Handke verschlagen. Dazwischen liegen fünf Jahrzehnte Aufmischen der Literaturwelt. Handke gilt als zurückgezogener, aber provokanter, ja streitbarer Autor. In diesem Film kommt der Künstler ausgiebig zu Wort, in seinen Wohnorten in Frankreich, auf Reisen. Die Schönheit seiner Sprache steht im Mittelpunkt des Dokumentarporträts - das, was Handke sagt, aber auch, was er verschweigt.