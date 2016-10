Der alte Mann Pettersson und seine Katze Findus segeln und fischen unten am See. Doch der Frieden ist trügerisch, denn weit entfernt am Himmel brauen sich riesige Sturmwolken zusammen. Es beginnt zu schneien. Die Dunkelheit bricht herein und beide verlieren die Orientierung. Pettersson baut ein kuscheliges Iglu. Um nicht einzuschlafen, fangen sie an, sich gegenseitig Geschichten des letzten Jahres zu erzählen. Und es gibt gaaanz viel zu erzählen!