Das Ensemble des Wuppertaler Tanztheaters Pina Bausch präsentiert in diesem Film eine Handvoll ausgewählter Choreographien. Darunter sind z. B. "Le Sacre du Printemps" oder das "Café Müller", alle in 3D, um die volle Ausdruckskraft des Tanzes einzufangen. "Pina" ist eine Hommage an Pina Bausch, verwirklicht von ihrem langjährigen Freund Wim Wenders und dem Tanztheater und ist daher von kurzen Bild- und Tondokumenten aus Pinas Leben gespickt.