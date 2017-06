Der Freundeskreis um Can will partout Martial-Arts-Filme machen. Ein Casting soll endlich den Durchbruch für die Kämpfer bringen. Leider verwechseln sie die Adresse und landen im echten Gangstermilieu. Einer der Freunde wird entführt, Can und die anderen müssen einen Geheimsafe knacken, damit er wieder freikommt. Für die frisch gebackenen Gangster heißt es nun: Einmal per Handkantenschlag quer durch Berlin.