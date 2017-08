Der große Kampf zwischen Menschen und Affen steht unmittelbar bevor. An vorderster Front stehen Cesar, der Affe, und der brutale Colonel. Bei den ersten Gefechten unterliegen die Affen. Die Rachegelüste und der Überlebenskampf verändern Cesar und nehmen religiöse Züge an. Er will sich opfern und ist sogar bereit, als Märtyrer zu sterben. Endlich steht er dem Colonel Auge in Auge gegenüber. Wer wird den Sieg davontragen?