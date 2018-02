Ist das Leben eines Top-Managers mehr Geld wert als das eines Feuerwehrmannes? Ja, entschied Ken Feinberg. Der Star-Anwalt ist oberster Entscheider in den großen Entschädigungsfällen in den USA: bei der BP-Ölkatastrophe, bei den 9/11-Anschlägen in New York. Während er nach außen hin Anteilnahme und Verständnis suggeriert, kalkuliert er kühl, welche Entschädigungssummen den Hinterbliebenen von Katastrophenopfern zugesprochen werden.