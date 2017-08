Der Lebenskünstler Tom Ripley reist 1958 im Auftrag eines reichen Schiffbauers von New York nach Italien, um dessen Sohn Dickie nach Amerika zurückzuholen: Der Junge genießt in Europa das gute Leben und verpulvert das Familienvermögen. Tom erschleicht sich bald Dickies Vertrauen und er verliebt sich in den attraktiven jungen Mann, vor allem aber in dessen verschwenderischen Lebensstil. Doch Dickie kehrt ihm den Rücken zu. Das kann nicht gut gehn.