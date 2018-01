Klara ist als Steuerprüferin ein As. Ihrem unerbittlichen Auge entgeht nicht, dass Marian Steuerprobleme hat. Er ist ein gutmütiger Typ, und bald schon verliebt sie sich in ihren Klienten. Nun ist sie in einer Zwickmühle: Wenn Sie Marian aus der Bredouille hilft, macht sie sich mit strafbar.