Der Entwickler eines Spiels stirbt kurz vor der Fertigstellung. Das Spiel soll schaffen, was es bisher nicht gab: Realität und Fiktion eins werden lassen. Bei der Testphase in China scheint dabei allerdings einiges schiefgegangen zu sein, was zu schrecklichen Ergebnissen führte. Das findet die Witwe Ryuko kurz nach dem Tod ihres Mannes heraus. Dabei taucht sie selbst in die verworrene Welt des Spiels ein und das Schicksal nimmt seinen Lauf.