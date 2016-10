1941 - Der Maler Jackson Pollock lebt bei seinem Bruder Sande und dessen Familie in einer engen Wohnung im New Yorker Viertel Greenvich Village. Ständig gibt es Streit, weil Jackson nicht vom Alkohol lassen kann. Doch mit einem Mal ändert sich alles: Er lernt die Malerin Lee Krasner kennen und schon zwei Monate später ziehen die beiden zusammen. Während Krasner ihre künstlerische Arbeit immer weiter zu seinen Gunsten zurückstellt, nimmt ihn die Kunstsammlerin und Galeristin Peggy Guggenheim unter Vertrag. Bald heiraten Krasner und Pollock und ziehen in ein Bauernhaus in East Hampton. In der Abgeschiedenheit und freien Natur erlebt Pollock seinen stilistischen Durchbruch, der die moderne Kunst umwälzen wird. Währenddessen erschüttern die Ehe die Alkoholexzesse, Selbstzweifel, Depressionen Pollocks.