Barry Egan will aus seinem Leben ausbrechen und sammelt dafür Gutscheine für Bonusmeilen auf Puddingbechern. Doch leider ist er auch schwach. Und so geschieht es, dass sie Betreiber einer Telefonsexagentur ihn nach dem akustischen Spass zu erpressen versuchen. Als er die hübsche Lena kennen lernt, die geschäftlich nach Hawaii fliegt, sieht er seine Chance gekommen und will seine Gutscheine einlösen. Doch ganz so einfach gestaltet sich das leider nicht... Turbulente Komödie mit Adam Sandler, die, ganz im Gegensatz zu den meisten seiner bisherigen Filme, oftmals mit erstaunlich hintergründigem Humor daherkommt. Sehenswert auch Philip Seymour Hoffman als schmieriger Chef der Telefonsexagentur.