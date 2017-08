Auf den Tag genau 25 Jahre nach dem Tod von Sänger Freddie Mercury kommt eines der besten Queen-Konzerte wieder in die deutschen Kinos. Am 24. und 25.11.1981 spielte die Rockgruppe in Montreal, diese Konzerte wurden mitgeschnitten. Hits wie We Will Rock You, Killer Queen, We Are the Champions sind zu sehen und zu hören. Bild und Ton wurden restauriert, so dass die mitreißende Bühnenshow von Mercury und Co. noch besser zu erleben ist.