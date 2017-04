William Wolff, ein kleiner Mann mit Hut, Ende 80, lebt in der Nähe von London und arbeitet in Mecklenburg-Vorpommern. Er ist Landesrabbiner. Immer Mitte der Woche macht er sich auf den Weg zu seinen jüdischen Gemeinden nach Rostock und Schwerin und fliegt am Wochenende nach dem Gottesdienst zurück. Die Menschen haben ihn und sein herzhaftes Lachen in ihr Herz geschlossen. Erst im vergangenen Jahr endete seine Amtszeit.