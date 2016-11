Die vier Freunde Frank, Pommes, Spüli und Mücke wachsen in den 80er Jahren im Ruhrpott auf und machen dort ihre ersten Erfahrungen mit der Liebe. Die Freunde durchlaufen die typischen Rituale, die zum Erwachsenwerden gehören. Sie probieren vieles aus, sei es der Versuch, dem Bergarbeiter-Chor Rockmusik näherzubringen, in die Tanzschule zu gehen oder einen eigenen Partykeller einzurichten, bis jeder seinen Weg in die Erwachsenenwelt findet.