Im indischen Staat Gujarat ist in den 1980er-Jahren der Alkohol verboten. Raees Alam handelt mit dem verbotenen Stoff. Der Schwarzmarkthandel wirft viel Geld ab und er lebt in Saus und Braus. Jedoch hat er bald den harten Cop Gulam Patel auf den Fersen. Die beiden Männer stehen sich in Cleverness in nichts nach. Gelingt es dem Polizisten, das Lebenswerk von Raees zu zerstören oder behält Raees de Oberhand?