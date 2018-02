Die Rakete Perelman ist eine Künstlerkommune in Brandenburg. Hier wollen zehn Menschen anders leben und arbeiten als von der Gesellschaft erwartet. Jen, Mitte zwanzig, kommt neu hinzu. Prompt bekommt sie die Hauptrolle in der neuen Theaterinszenierung. Doch das Projekt, das eigentlich Geld in die klammen Kassen spülen soll, entpuppt sich als Feuerprobe für die Gemeinschaft aus Individualisten.