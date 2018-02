Dominika Egorova ist von der Primaballerina zur Geheimagentin mutiert. Als russischer "Sparrow" ist sie hochtrainiert und extrem gefährlich. Also soll sie den CIA-Mann Nathaniel Nash überwachen. Sie will ihn betören, um herauszubekommen, wer der große Maulwurf im russischen Geheimdienst ist. Doch Nash verhält sich anders als erwartet: Als sie und ihre Mutter in Gefahr geraten, gibt er den Beschützender. Kann die Hartgesottene ihm trauen?