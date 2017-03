Recep Tayyip Erdogan ist aus einfachsten Verhältnissen zum Staatspräsidenten der Türkei aufgestiegen. Der Film thematisiert seine Jahre als Bürgermeister von Istanbul in den 1990er-Jahren. In Rückblenden wird seine Lebensgeschichte aufgezeigt. Am Ende des Films steht seine Inhaftierung, als er sich 1999 öffentlich in einem Gedicht für die Errichtung eines islamisch geprägten Staates ausspricht.