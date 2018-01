Ben ist intelligent, witzig und verzweifelt. Er sitzt im Rollstuhl und die Liebe kommt für ihn nicht in Frage, wie er seinem Zivi Christian erklärt. Der nimmt das Leben leicht. Annika dagegen studiert Cello, droht aber am Zwang zur Perfektion zu scheitern. Die drei werden Freunde und erträumen sich ihre Welt. Aber die Jungs haben sich in Annika verliebt und was für alle drei als Spiel beginnt, wird für Ben eine Konfrontation mit seinen Ängsten.