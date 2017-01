Holt und seine Freundin Julia sind dabei, sich immer weiter voneinander zu entfernen. Denn Holt driftet ab in eine Subkultur, die sich um ein mysteriöses Videoband dreht. Es heißt, dass jeder, der dieses Video sieht, sieben Tage später stirbt, denn der Geist eines Mädchens namens Samara lebt in dem Band. Julia ist bereit, sich für ihren Geliebten zu opfern, entdeckt aber, dass sich ein weiterer Film in dem Film verbirgt.