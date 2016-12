Amerika, Anfang der 1930-er Jahre. In Zeiten der großen Depression lebt Michael Sullivan mit seiner Familie dennoch in guten Verhältnissen. Womit Michael sein Geld verdient, weiß seine Familie nicht. Und vielleicht wäre es auch besser so geblieben, denn Michael ist ein Auftragskiller für den Gangsterboss John Rooney, der so etwas wie der "gute Onkel" für die Familie ist. Als Michaels ältester Sohn Michael jr. Zeuge des Handwerks seines Vaters wird, eskaliert die scheinbare Idylle. Mit einem Mal sind Killer hinter der Familie her. Als Michaels Frau und sein jüngerer Sohn ermordet werden, können Michael und Michael jr. gerade noch flüchten. Auf der Flucht kommen sich der strenge Vater und sein Sohn langsam näher...