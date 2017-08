In Mailand soll für Rosaria und ihre Kinder die Not ein Ende haben. Die Söhne schlagen sich mit Gelegenheitsjobs durch. Simone, ihre einzige Hoffnung, gerät dabei auf die schiefe Bahn. Um die Schulden seines Bruders zu begleichen, steigt der gutmütige Rocco in den Boxring. Als sich beide in Nadia verlieben, werden sie zu Rivalen.