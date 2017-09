Eine Operation könnte sie retten - die 17-jährige Jana leidet an einem Herzfehler. Doch sie weigert sich das zu akzeptieren und begibt sich aus Protest gegen ihre gesundheitliche Verfassung dauernd in gefährliche Situationen. Als sie den Vollbluthengst Rock My Heart trifft, sind die beiden Rebellen sofort ein Herz und eine Seele. Jana will mit ihm ein Galopprennen gewinnen - das könnte Trainer Brenner sanieren, aber Jana das Leben kosten.