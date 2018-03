Charlie steckt in einer Krise. Die junge Lehrerin lebt und arbeitet in Berlin. Doch sie ist sich nicht sicher, ob sie den richtigen Weg eingeschlagen, den richtigen Beruf gewählt hat. War das überhaupt ihre Entscheidung? Ist sie nicht noch zu jung, um ihr Leben schon in feste Bahnen zu lenken? Ihr Freund Marco denkt bereits über die Gründung einer Familie nach. Doch für Charlie gibt es da draußen noch so viel zu entdecken und zu erleben.