Schriftsteller Max Zorn reist zu seiner Buchpremiere nach New York. Dort trifft der liierte Künstler auf seine ehemalige Lebensgefährtin, die ihn zu seinem Roman inspirierte. Die beiden mieten sich für ein Wochenende in Montauk ein, am berühmten Leuchtturm. An der stürmischen See kommen sie sich nach der langen Zeit wieder näher. Trauer, Hoffnung und Erotik flammen wieder auf. Doch können sie ihre Geschichte der gescheiterten Liebe umschreiben?