Die Großwildjagd als Hobby ist das Thema des neuen Films von Ulrich Seidl. In Interviews geht er dabei der Frage nach, was Menschen dazu bringt, an Jagd-Safaris teilzunehmen. Zudem lässt Seidl den Veranstalter einer solchen Safari zu Wort kommen und er begleitet einen Vater und dessen Sohn zu einem Jagdausflug nach Südafrika. In einer Art Initiationsritus soll der Sohn sein erstes Großwild erlegen.