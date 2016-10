Jedes Jahr fährt Bruno mit seinem Vater Jean zu einer Messe für Viehzüchter, die in Paris stattfindet. Hier besucht er die Bars in der Stadt, während sein Vater versucht, mit seinem Zuchtbullen einen Preis zu gewinnen. Nachdem Brunos Trinkeskapaden im wahrsten Sinne des Wortes in einem Schweinestall enden, beschließt sein Vater, mit ihm durch Frankreich zu reisen, damit er wieder zu sich selbst findet.