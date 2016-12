In Bolivien droht eine Naturkatastrophe: Ein Salzsee breitet sich scheinbar unkontrolliert aus. Prof. Laura Sommerfeld reist aus Deutschland an und soll das Schlimmste verhindern. Doch kurz nach der Ankunft werden sie und zwei Wissenschaftler-Kollegen entführt. Der Kidnapper setzt die Professorin in der Salzwüste aus - allein mit zwei blinden Kindern. Sie schaffen es einige Zeit zu überleben und plötzlich taucht der Kidnapper wieder auf.