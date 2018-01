Elle Marja wächst in den 1930er-Jahren in Skandinavien auf. Sie gehört der Volksgruppe der Sami an, die damals unterdrückt wurde. Die angehende Rentierjägerin besucht ein Internat in Lappland. Sie träumt von einem anderen, besseren Leben im modernen Schweden. Dafür muss sie mit ihrer Familie und mit ihrer Kultur brechen. Sie zieht auf eigene Faust nach Uppsala. Verwirklicht sich hier ihr Traum von einem neuen Leben?