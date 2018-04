Auf der Theaterbühne kann und will Sarah wirklich alles geben. Die 17-jährige steigert sich in ihre Rollen hinein, bis alles andere unwichtig wird. Sie wird von ihrem kultivierten Vater unterstützt. Doch ihre Mutter ahnt, dass das nicht gut geht. Sarah isoliert sich zunehmend, und stößt andere vor den Kopf, die sich ihr nähern. Fehlt ihr ein Freund, ein Vertrauter, eine helfende Hand? Als sie immer exzentrischer wird, bahnt sich eine Krise an.