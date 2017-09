1942 werden die zehnjährige Sarah und ihre Eltern von der französischen Polizei zur Deportation aus ihrer Wohnung verschleppt. Nicht ahnend, was ihrer Familie bevorsteht, schließt Sarah ihren kleinen Bruder in ihrem Geheimversteck ein, nimmt den Schlüssel mit und verspricht, bald wieder bei ihm zu sein. Über sechzig Jahre später trifft Sarah die amerikanische Journalistin Julia Jarmond, die in das Schicksal der jüdischen Familie verwickelt ist.