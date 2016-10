Der größte Traum des Würstchens Frank ist es, endlich gekauft zu werden, damit er mit der Brötchendame Brenda zu einem Hot Dog werden kann und die beiden ein glückliches Liebesleben im Paradies führen können. Als er jedoch von einem Senfglas erfährt, dass alle Produkte in Wirklichkeit in die Hölle kommen, will er herausfinden, was außerhalb des Supermarktes wirklich passiert.