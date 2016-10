Ein skurriler Albtraum: Adam und Dr. Lawrence Gordon wachen an Rohren gekettet an gegenüberliegenden Wänden eines verdreckten Raumes auf. In der Mitte des Raumes: Eines Leiche, an der sich ganz offensichtlich ein bestialischer Serienmörder vergangen hat. Den beiden Männern wird klar: Sie werden die nächsten sein. Doch der Mörder spielt ein übles Spiel mit ihnen. Abwechselnd bekommt einer der Männer Hinweise zugespielt, die entweder den Weg in die Freiheit oder den Weg in den Tod weisen - das Ziel des Mörders: Die beiden Männer sollen in eine solch ausweglose Situation gebracht werden, dass sie sich gegenseitig töten.