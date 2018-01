Im Winter können die Männer von Appenzell zeigen, was in ihnen steckt: In einer aufwändigen Prozession wird "S'Bloch" durchs Dorf gezogen. Es handelt sich dabei um einen geschmückten Baumstamm, der von bunt gekleideten Jungen und Männern geschlagen und auf einem Wagen ins Dorf gebracht wird. Die Männer rasseln und "zauern" (jodeln) nach alter Holzertradition. Die Dokumentation zeigt den uralten Appenzeller Brauch und geht ihm auf den Grund.