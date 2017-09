Rumänien, am Vorabend des Zweiten Weltkrieges. Emanuel verbringt seine Tage ans Bett gefesselt in einem Sanatorium. Er ist Anfang zwanzig und hat Knochentuberkulose. Aber seine Gedanken leben. Er diskutiert mit anderen Patienten ausschweifend über Gott und die Welt. Die Welt um die Heilanstalt herum versinkt währenddessen in Nationalismus und Gewalt. Emanuel aber verspürt einen Hauch vom Glück: Er verliebt sich Hals über Kopf.