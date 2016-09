Hedi und Iva sind Nachbarinnen, lernen sich aber erst durch Ivas Tochter Sofia kennen. Die beiden Frauen verstehen sich von Anfang an gut und beginnen bald eine stürmische Beziehung, voller Leidenschaft. Erste Probleme tauchen auf, als die verliebte Iva realisiert, dass für Hedi alles nur ein Spiel ist. Doch erst Hedis plötzliches Interesse an Ivas attraktivem und erfahrenem Vater reißt alle in einen Strudel aus Begehren und verletzten Gefühlen.