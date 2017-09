Ebbo und Vera Velten leben seit 20 Jahren in Afrika. Ebbo leitet dort ein Schlafkrankheitsprojekt und kann sich sehr für seine Arbeit begeistern. Vera dagegen fühlt sich in der Gemeinschaft von Yaoundé allein gelassen. Vor allem vermisst sie ihre Tochter, die in Deutschland im Internat lebt. Ebbo steht vor der Wahl zwischen seinem Leben in Afrika und Vera. In diese Situation gerät Alex Nzila, der ein Gutachten über Ebbos Projekt erstellen soll.