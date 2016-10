Der Profikiller Schneider hat Geburtstag. Ausgerechnet an diesem Tag soll er den Schriftsteller Ramon Bax zur Strecke bringen. Er will die Sache also so schnell wie möglich hinter sich haben. Doch sie Umsetzung seines Mordplanes gestaltet sich schwieriger als gedacht, denn als er die Zielperson ausfindig gemacht hat, tauchen plötzlich die Tochter von Bax und dessen Vater mitsamt seiner neuer Freundin auf. Doch der Auftrag duldet keinen Aufschub.