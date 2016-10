Das ergreifende Selbstporträt der Regisseurin Gamma Bak gibt einen tiefen Einblick in das Leben eines an einer Psychose erkrankten Menschen. Die Bedeutung für die eigene Selbstwahrnehmung, die gesellschaftliche Stigmatisierung und die verheerenden Nebenwirkungen medikamentöser Behandlung: All diese Themen werden ohne Tabus aber mit Feingefühl behandelt.