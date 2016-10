Nachdem Mirkos Vater plötzlich verstorben ist, erbt er mit seinem hitzköpfigen Bruder Letscho den Schrottplatz, der langjährige Tradition in der Familie hat. Doch weil Mirko diesen nicht fortführen will ist er Versicherungskaufmann geworden und versucht das Erbe nun so schnell wie möglich an die Konkurrenz loszuwerden. Allerdings hat Letscho andere Pläne. Obwohl Mirko sich wehrt, muss auch er einsehen: Einmal Schrotti, immer Schrotti!