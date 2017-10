Charles Schumann ist eine Ikone der internationalen Barkeeper-Szene. 1982 eröffnete er in München seine Bar "Schumann's American Bar" und schrieb das Buch "American Bar", das zum Standardwerk wurde. Anlässlich seines 75. Geburtstages reist Schumann durch die schönsten Bars von Tokio, Havanna und New York. Er führt "Bargespräche" und lässt dabei ab und zu auch ein Bonmot zu Leben und Cocktails fallen - wie eine Olive in den Martini.