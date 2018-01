Was wäre ein guter Film ohne Musik? Komponisten wie Danny Elfman und Hans Zimmer sind heute Legenden. Der Film führt ein in die Geschichte der Filmmusik, wirft aber auch einen Blick auf die Gegenwart. Er lässt die Beteiligten erzählen, was sie inspiriert. Und sie beschreiben den langen Weg von der Idee zu einer Filmmusik bis hin zur Umsetzung im fertigen Streifen. So entsteht das Porträt eines Geschäfts im Hintergrund Hollywoods.